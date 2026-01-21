Il Giappone riattiva la centrale nucleare più grande del mondo

Il 21 gennaio, la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande del mondo, è stata riattivata, segnando un passo importante nel settore energetico giapponese. La decisione, comunicata dal gestore, avviene in un contesto di crescente dibattito pubblico e preoccupazioni riguardo alla sicurezza post-Fukushima. La riaccensione rappresenta un elemento chiave nel panorama energetico del paese, tra esigenze di approvvigionamento e considerazioni di sicurezza.

Per il momento la riattivazione riguarda solo uno dei sette reattori della centrale, considerata la più grande del mondo in termini di capacità produttiva totale. Il reattore è stato riattivato alle 19.02 ora locale, ha dichiarato all'Afp Tatsuya Matoba, portavoce della Tokyo Electric Power (Tepco). Il 20 gennaio decine di manifestanti avevano sfidato il freddo per partecipare a una manifestazione di protesta davanti all'ingresso della centrale, che si affaccia sul mar del Giappone. Anche la nuova premier giapponese Sanae Takaichi ha espresso il suo sostegno al nucleare civile. Finora 14 reattori nucleari sono stati riattivati nel paese.

