Funerali di Valentino Garavani | quando si terranno e dove sarà l’ultimo saluto a Roma

I funerali di Valentino Garavani si terranno a Roma, città che ha visto nascere e crescere il celebre stilista. La cerimonia rappresenta un momento di cordoglio e di ricordo per il contributo di Garavani alla moda italiana. La data e il luogo ufficiale saranno comunicati prossimamente. Valentino Garavani lascia un'impronta indelebile nel mondo della moda e il suo addio sarà un’occasione per onorare la sua carriera e il suo stile.

L’intero mondo della moda italiana piange un grandissimo personaggio come Valentino Garavani, scomparso ieri 19 gennaio all’età di 93 anni. Il “re del rosso” e dell’haute couture si è spento a Roma, nella sua residenza sull’Appia Antica, lasciando un vuoto enorme nel fashion system e nel cuore della Capitale. Ecco quando si potrà dare un ultimo omaggio e un saluto a Valentino: scopri date e luoghi di camera ardente e funerali. Leggi anche: — Valentino, ecco il luogo di Roma che lo stilista amava più di ogni altro (non è quello che pensi) La morte di Valentino, l’omaggio della sua Roma: le date e gli orari di funerali e camera ardente.🔗 Leggi su Funweek.it

Quando ci saranno i funerali di Valentino Garavani e dove è stata allestita la camera ardenteÈ morto oggi a 93 anni Valentino Garavani, l'imperatore della moda italiana. La camera ardente verrà allestita mercoledì e venerdì in Piazza Mignanelli, mentre i funerali si terranno venerdì presso la

Valentino Garavani, il lungo addio a Roma dai due giorni di camera ardente ai funerali di venerdì 23 gennaioLa camera ardente per Valentino Garavani è stata allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23 a Roma, i funerali si terranno il 23 gennaio

