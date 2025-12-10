San Gerardo al top per la chirurgia del fegato | premiato lo studio di un team di giovani medici

Un team di giovani medici ha ricevuto riconoscimenti per uno studio innovativo sui

Uno studio sull’utilizzo di "liver buds", i diverticoli epatici, per il trattamento dell’insufficienza epatica postoperatoria, una delle complicanze più temibili della chirurgia del fegato. Di fatto, una porta che apre allo sviluppo delle nuove frontiere della chirurgia epatobiliopancreatica. A. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

