San Gerardo al top per la chirurgia del fegato | premiato lo studio di un team di giovani medici
Un team di giovani medici ha ricevuto riconoscimenti per uno studio innovativo sui
Uno studio sull’utilizzo di "liver buds", i diverticoli epatici, per il trattamento dell’insufficienza epatica postoperatoria, una delle complicanze più temibili della chirurgia del fegato. Di fatto, una porta che apre allo sviluppo delle nuove frontiere della chirurgia epatobiliopancreatica. A. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
L’esperto di chirurgia ricostruttiva dal San Gerardo di Monza al sogno della sua Fondazione: “Donazioni di attrezzature e interventi per le vittime delle guerre” - facebook.com Vai su Facebook
Il San Gerardo fa scuola nella chirurgia epato-bilio-pancreatica - MONZA (ITALPRESS) – Quattro interventi al pancreas e due al fegato nell’arco di tre giorni consecutivi, di alta complessità tecnica e con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come la chirurgia ... Come scrive ilnordestquotidiano.it
