masterchef barbieri cannavacciulo e locatelli tornano in cucina cosa sappiamo sulla nuova stagione

Non c’è tradizione senza innovazione, e non c’è innovazione senza tradizione: sarà questo il claim ricorrente della nuova stagione di MasterChef Italia, in arrivo da giovedì 11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e anticipata dal promo che arriva oggi. E a presentarla ci sono i tre affiatatissimi e irresistibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, in una notte invernale ma piena di stelle (in cielo, oltre che sulla tavola), si ritrovano a scorgere, proprio tra le costellazioni, il futuro che li attende. In un mondo che è in costante trasformazione, anche la cucina deve saper evolvere: così, tra ingredienti innovativi e tecniche futuristiche, con un ruolo sempre più decisivo ricoperto dall’ecosostenibilità, agli occhi di Bruno, Antonino e Giorgio prendono forma una carbonara vegana, una zucca Hokkaido e un cuoppo di lische fritte. 🔗 Leggi su Panorama.it

