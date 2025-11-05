Masterchef Barbieri Cannavacciulo e Locatelli tornano in cucina Cosa sappiamo sulla nuova stagione
Non c’è tradizione senza innovazione, e non c’è innovazione senza tradizione: sarà questo il claim ricorrente della nuova stagione di MasterChef Italia, in arrivo da giovedì 11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e anticipata dal promo che arriva oggi. E a presentarla ci sono i tre affiatatissimi e irresistibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, in una notte invernale ma piena di stelle (in cielo, oltre che sulla tavola), si ritrovano a scorgere, proprio tra le costellazioni, il futuro che li attende. In un mondo che è in costante trasformazione, anche la cucina deve saper evolvere: così, tra ingredienti innovativi e tecniche futuristiche, con un ruolo sempre più decisivo ricoperto dall’ecosostenibilità, agli occhi di Bruno, Antonino e Giorgio prendono forma una carbonara vegana, una zucca Hokkaido e un cuoppo di lische fritte. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bruno Barbieri (@barbierichef) / Posts - X Vai su X
Bruno Barbieri in Calabria per una puntata di 4 Hotel in Sila Si sta nzivando secondo voi? Benvenuto in Calabria ? @fanpiùattivi #calabriafoodporn #calabriafood #calabria #brunobarbieri - facebook.com Vai su Facebook
Si avvicina la nuova stagione di MasterChef Italia: on air il primo video promo con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli - Non c’è tradizione senza innovazione, e non c’è innovazione senza tradizione: sarà questo il claim ricorrente della nuova stagione di MasterChef Italia ... Riporta engage.it
Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli lanciano la stagione 15 di MasterChef Italia. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli lanciano la stagione 15 di MasterChef Italia. Scrive tg24.sky.it
Torna MasterChef Italia dall’11 dicembre su Sky e NOW. Nel promo Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli leggono il futuro della cucina tra le stelle - È questo il messaggio al centro del nuovo promo di MasterChef Italia, che anticipa la nuova stagione al via dall’11 dicembre in esclusiva su ... Secondo foodaffairs.it