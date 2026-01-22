Forlì una boccata d’ossigeno Inizio choc poi torna a vincere

La gara tra Unieuro Forlì e Reale Mutua Torino si è conclusa con una vittoria per Forlì, dopo un inizio difficile. Nonostante un avvio complicato, la squadra ha saputo reagire e conquistare i due punti. L'incontro ha evidenziato la capacità di Forlì di rispondere alle sfide, mantenendo equilibrio e determinazione. Una partita che ha sottolineato l'importanza di perseverare anche nei momenti più complessi.

UNIEURO FORLÌ 74 REALE MUTUA TORINO 69 UNIEURO FORLÌ: Dicorato n.e. Gazzotti 2 (11, 01), Tavernelli 8 (13, 24), Gaspardo 8 (36, 04), Masciadri 12 (01, 44), Berluti n.e. Mustapha n.e. Aradori 10 (15, 23), Harper 12 (12, 24), Stephens 10 (59), Pinza 3 (02, 12), Pepe 9 (24, 16). All.: Martino. REALE MUTUA TORINO: Eruke n.e. Schina 16 (68, 16), Bruttini 5 (16), Allen 14 (512, 13), Stazzonelli 1, Massone 8 (39, 03), Cusin 8 (46), Severini 4 (22, 01), Teague 8 (24, 14), Tortù 5 (13, 12). All.: Moretti. Arbitri: Costa, Foti, Morassutti. Parziali: 19-22, 35-36, 56-45. Note – T2: Forlì 1433 (42%), Torino 2450 (48%); T3: Forlì 1228 (43%), Torino 419 (21%); TL: Forlì 1014 (71%), Torino 913 (69%).

