Denunciato 45enne con arnesi da scasso nei pressi di una scuola: proseguono i controlli straordinari della Polizia a Napoli. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gerardo Chiaromonte, hanno notato, nei pressi del complesso scolastico Rodinò, un uomo con fare circospetto che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Barra: sorpreso con arnesi atti allo scasso. Denunciato un 45enne dalla Polizia di Stato