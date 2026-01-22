flotilla per gaza il tesoro usa smaschera la rete civile di hamas tra ong di facciata e propaganda

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato come Hamas utilizzi ONG e organizzazioni civili come coperture per finanziare e sostenere le proprie attività. Questa strategia consente di mascherare le azioni terroristiche sotto l’aspetto di iniziative umanitarie e politiche, creando un collegamento tra le reti civili e quelle militari. La scoperta evidenzia l’importanza di analizzare attentamente le dinamiche di questa rete.

L’azione dell’ Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha messo a nudo un elemento strutturale della strategia di Hamas: l’uso sistematico di organizzazioni civili, umanitarie e politiche come strumenti di copertura per finanziare, sostenere e legittimare l’attività terroristica. Un meccanismo che non solo sottrae risorse ai civili palestinesi, ma compromette direttamente ogni tentativo di stabilizzazione e di costruzione di una pace duratura nella Striscia di Gaza. Secondo l’ultimo report del Tesoro statunitense, Hamas opera da anni dietro le quinte di ONG e strutture formalmente indipendenti, utilizzandole per raccogliere fondi, aggirare i controlli internazionali e mascherare il sostegno all’ala militare, le Brigate Izz al-Din al-Qassam. 🔗 Leggi su Panorama.it

