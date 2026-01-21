Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto nuove sanzioni a organizzazioni non profit sospettate di collegamenti con Hamas. Le restrizioni mirano a bloccare finanziamenti indiretti alle Brigate Izz al-Din al-Qassam e a contrastare attività come le flottiglie per Gaza, evidenziando l’attenzione internazionale sulle reti di sostegno al gruppo armato palestinese.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro diverse organizzazioni non profit con legami occulti con il gruppo islamista palestinese Hamas, accusate di finanziare indirettamente la componente militare del gruppo terroristico, le Brigate Izz al-Din al-Qassam, e di sostenere attività come le flotilla per Gaza. Tra le realtà designate ci sono sei organizzazioni con sede a Gaza che figurano come enti assistenziali ma, secondo il Tesoro, operano sotto controllo di Hamas: Waed Society Gaza, Al-Nur Society Gaza, Qawafil Society Gaza, Al-Falah Society Gaza, Merciful Hands Gaza e Al-Salameh Society Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla per Gaza e fondi ad Hamas: nuove sanzioni del Tesoro americano alle finte ong

«Informazioni da 007 israeliani? Singolare». Hannoun, i soldi ad Hamas e i dubbi del penalista Diddi: «Così ogni Ong a Gaza è terrorista»Recenti indagini hanno rivelato l’utilizzo di un software spia sui computer di un’associazione genovese, sospettata di monitorare i fondi destinati alla popolazione palestinese.

Fondi ad Hamas: oggi il Riesame sulla scarcerazione, alle 10 manifestazione in sostegno degli arrestatiOggi al tribunale del Riesame di Genova si terrà l’udienza sulla richiesta di scarcerazione di Mohammad Hannoun e degli altri indagati nell’ambito dell’indagine della Dda sui presunti finanziamenti ad Hamas.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Gaza, in primavera nuova missione Sumud Flotilla da Napoli: Porteremo aiuti, medici e costruttori; Nonostante la cancellazione mediatica, la Flotilla sarà ricordata come la sola stella che ha brillato in…; Gaza Flotilla, a Seneghe il mare che chiede libertà; Ci serve mezzo milione di euro. L'organizzazione della Flotilla batte cassa, ma non solo per le navi.

Gaza, dagli Usa sanzioni contro ong legate a Hamas e Flotilla accusate di finanziare il terrorismoIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro diverse organizzazioni non profit con legami occulti con il gruppo ... iltempo.it

Contestazione disciplinare per i Vigili del fuoco inginocchiati per Gaza, il Ministero: «Hanno screditato il Corpo»La commissione disciplinare inizierà le audizioni il 29 gennaio. Alla vigilia, il 28 gennaio a Roma, l’Usb ha annunciato un convegno «contro la repressione della libertà d’espressione e la ... msn.com

Galeazzo Bignami ha pensato di fare una battuta. Di quelle che, nella sua testa, dovevano suonare come una provocazione intelligente. E così, nel tentativo di irridere i volontari della Flotilla che partirono per Gaza, ha scritto testualmente: “Qualcuno ha visto s - facebook.com facebook