Bonus mobili seconda casa 2026 | detrazione del 50 per cento valida anche per più immobili

Il bonus mobili 2026 permette di usufruire di una detrazione del 50% per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, applicabile sia alla prima che alla seconda casa. La legge di Bilancio 2026 conferma questa misura, estendendola anche a più immobili. Si tratta di un'opportunità utile per chi effettua lavori di ristrutturazione, facilitando l'acquisto di mobili necessari per il rinnovamento degli spazi abitativi.

Il bonus mobili abbinato ai lavori di ristrutturazione sulla prima e seconda casa, così come confermato dalla legge di Bilancio 2026, rappresenta una delle misure principali per sostenere il settore dell’arredamento. L’Agenzia delle entrate, con la guida aggiornata a gennaio 2026, ha chiarito che la detrazione Irpef del 50 per cento spetta per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’agevolazione è stata prorogata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, a condizione che i lavori edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

