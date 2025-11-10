La band Giardino dei Semplici festeggia 50 anni di musica a Marzano di Nola

Avellinotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà una serata di grande festa lunedì 10 novembre alle ore 20.00, quando Il Giardino dei Semplici salirà sul palco di Marzano di Nola (AV) per un concerto evento in occasione della Festa di San Trifone.La storica band partenopea, protagonista di mezzo secolo di successi, celebra così i 50 anni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

