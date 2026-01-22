Domenica 24 gennaio 2026 alle ore 18:00 si affrontano Fiorentina e Cagliari. In questo articolo trovi le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per la sfida. La Fiorentina, reduce da buoni risultati, punta a mantenere il momento positivo tra le mura di casa. Analizzeremo le caratteristiche delle squadre e le eventuali strategie per questa partita di campionato.

La Fiorentina ha finalmente inanellato una serie di risultati utili e non può assolutamente fermarsi qui. La sfida del Franchi contro il Cagliari è l’occasione per allontanarsi in maniera netta dalla zona retrocessione dopo aver passato mesi da incubo in fondo alla classifica. Contro il Bologna la Viola ha trovato la prima vittoria in trasferta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Cagliari (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Viola per un’altra vittoria casalinga

