Dopo la tragica perdita della loro figlia di 26 anni per overdose di cocaina, i genitori hanno deciso di intraprendere un percorso di giustizia riparativa con l’autore della cessione. Oggi sono pronti ad affrontare questa difficile strada, con l’obiettivo di trovare una forma di confronto e di sostegno, offrendo anche aiuto a chi ha contribuito a questa tragedia. Un gesto di responsabilità e ricerca di senso in un momento difficile.

Circa un anno fa la loro figlia ha perso la vita a 26 anni per overdose di cocaina. Oggi loro hanno accettato di intraprendere un percorso di giustizia riparativa con l’uomo che le ha ceduto la droga fatale e che ha poi provato a occultare il cadavere e darsi alla fuga. “Siamo pronti ad aiutare chi ha causato la morte di nostra figlia”, fanno sapere i genitori di Karine Cogliati. Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2025 la donna italo-brasiliana, residente a Biassono, nella provincia di Monza Brianza, fu stroncata da un’overdose di stupefacenti dopo una serata di eccessi trascorsa in una camera di motel in compagnia di Giuseppe Bernardini, incensurato e titolare di una pizzeria da asporto a Carate Brianza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Figlia morta per overdose, ma ora i genitori sono pronti ad aiutare chi le ha venduto la droga fatale

