La figlia di Tommy Lee Jones sarebbe morta per overdose | gli arresti per possesso di droga e violenza domestica

Victoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta al Fairmont Hotel di San Francisco il primo gennaio. Si sospetta che la causa del decesso sia un’overdose, come emerge dall’audio della chiamata di emergenza. La notizia si aggiunge a un quadro di problemi legati a droga e violenza domestica, con arresti recenti per possesso e comportamenti aggressivi.

