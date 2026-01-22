I carabinieri stanno cercando un coltello nel fosso nelle vicinanze, ritenuto l’arma del delitto di Federica Torzullo. Si indaga sull’episodio legato a Claudio Carlomagno, che avrebbe usato l’arma per commettere l’omicidio. Le ricerche si concentrano in un’area vicino alla scena del crimine e sono finalizzate a trovare l’arma e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

I Ris sono alla ricerca del coltello con cui Claudio Carlomagno avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo. L’arma si troverebbe in un corso d’acqua ad Anguillara Sabazia, dove l’omicida reo confesso l’avrebbe gettata. Il dettaglio è stato rivelato nella confessione con cui Carlomagno ha ammesso l’omicidio della moglie. La ricerca dell'arma del delitto di Federica Torzullo La confessione del femminicidio La dinamica spiegata da Carlomagno La ricerca dell’arma del delitto di Federica Torzullo Seguendo le indicazioni di Claudio Carlomagno, i Ris dei carabinieri stanno cercando in un fossato il coltello con cui l’uomo avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio Federica Torzullo, si cerca il coltello usato da Claudio Carlomagno: l'avrebbe trovato in bagno

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpiClaudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di sua moglie, Federica Torzullo, durante l’interrogatorio di convalida del fermo.

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpi mortaliClaudio Agostino Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo, spiegando di aver agito per paura di perdere suo figlio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, è stato un femminicidio. Il procuratore capo di Civitavecchia: Siamo certi, aspettiamo la confessione; Federica Torzullo, i risultati dell’autopsia: uccisa con 23 coltellate. La procura: È femminicidio; Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo.

Civitavecchia – Femminicidio Federica Torzullo, in esclusiva la ricostruzione del marito Claudio ai magistratiHa reagito in maniera violenta armando­si di un coltello ma il suo racconto non convince gli inquirenti. Troppe zone d'ombra e troppe incongruenze nella sua ri ... etrurianews.it

Femminicidio di Federica Torzullo, il compagno aveva capito: la telefonata che ha fatto scattare l'allarmeFederica Torzullo aveva iniziato una nuova storia d'amore da circa un anno, proprio il compagno si è insospettito dopo una chiamata mancata ... virgilio.it

Radio1 Rai. . #Anguillara Il #femminicidio di Federica. Sempre in carcere il marito che confessa: "con la separazione temevo di perdere l'affidamento del bambino". Per la Procura ci sono molte zone d'ombra: premeditazione, o qualcuno lo ha aiutato. Di @elen facebook

#Anguillara Il #femminicidio di Federica. Sempre in carcere il marito che confessa: "con la separazione temevo di perdere l'affidamento del bambino". Per la Procura ci sono molte zone d'ombra: premeditazione, o qualcuno lo ha aiutato. Di @ElenaBaiocco #G x.com