FC 26 Evoluzione | Guanti d’oro Golden Gloves

FC 26 Evoluzione: Guanti d’oro (Golden Gloves) è pensata per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio portiere, portandolo oltre la soglia dell’85 o 86 di valutazione. Questa evoluzione offre un supporto strategico per competere con i nuovi attaccanti da 95+ e ottenere un vantaggio competitivo. Un’opzione ideale per chi vuole ottimizzare le capacità del proprio portiere e rafforzare la propria squadra.

Questa EVO è perfetta per chi ha un portiere preferito che si ferma alla soglia dell’85 o 86 di valutazione e vuole dargli quel boost decisivo per competere con i nuovi attaccanti da 95+. Requisiti di Selezione. Posizione: Solo POR (Portieri).. Valutazione Generale (GEN): Massimo 86.. Stili di Gioco: Massimo 10 totali e massimo 1 PlayStyle+.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità “Tour mondiale fuoricl. argento”.. Miglioramenti: Riflessi e Modernità. L’upgrade trasforma il portiere in un elemento attivo della manovra, oltre che in un baluardo tra i pali: Statistiche chiave: Un potenziamento diffuso di +2 su Tuffo (fino a 88), Riflessi (fino a 89), Presa e Rinvio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Guanti d’oro (Golden Gloves) Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Portento d’argento – L’Argento si Trasforma in Oro Joga Bonito! (Silver Skiller) Gloves mania: le tendenze moda guanti che definiscono il look invernaleLe tendenze moda dei guanti invernali si evolvono nel tempo, rappresentando un accessorio che combina praticità ed eleganza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. FC 26 Evoluzione: Super difesa (Block Party)Questa Evoluzione non si limita a potenziare i parametri difensivi, ma lavora sulla freddezza del giocatore, rendendolo capace di recuperare palla e far ... imiglioridififa.com FC 26 Evoluzione: Attacca come Kylian (Strike like Kylian)Questa Evoluzione è un vero e proprio game changer per il reparto offensivo. Con un costo di 50.000 crediti (o 400 FC Points), permette di applicare upgrade ... imiglioridififa.com Evoluzione di nuova generazione! Il nuovo RG Toride Limited Edition segna un passo decisivo nello sviluppo dei guanti da portiere. Progettato per soddisfare le esigenze del calcio professionistico moderno, Toride rappresenta un’evoluzione completa in ter - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.