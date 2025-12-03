Il Tar dell' Emilia-Romagna blocca l' abbattimento dei capanni balneari

Ravenna, 3 dicembre 2025 – Accogliendo la richiesta di Italia Nostra, il Tar dell’Emilia-Romagna ha bloccato l'ordinanza di abbattimento secondo cui i capanni balneari vanno rasi al suolo entro il 21 dicembre. ef5fe7f8e. Gli abbattimenti sono dunque congelati fino all'udienza pubblica in cui si discuterà il ricorso, già fissata per l'11 giugno 2026. Nel ricorso, presentato dall'avvocato Giuliano Picchio del Foro di Perugia, Italia Nostra richiede con forza che venga riconosciuta la loro storicità e la loro conservazione autentica, i n quanto presidi puntuali sull'arenile, motivo di formazione e conservazione delle dune e patrimonio paesaggistico, culturale ed etnoantropologico collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Tar dell'Emilia-Romagna blocca l'abbattimento dei capanni balneari

Altre letture consigliate

Ancora una vittima sulle strade dell'Emilia-Romagna: nell'Imolese, un 46enne che stava portando a spasso il cane è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada - facebook.com Vai su Facebook

Capanni balneari: il TAR blocca la demolizione - Romagna ha accolto la richiesta di Italia Nostra e ha deciso di bloccare l’ordinanza di abbattimento che fissava nel 21 dicembre il termine ultimo per la permanenza dei manufatti. Riporta ravennawebtv.it

Italia Nostra Ravenna: il TAR ha bloccaco la demolizione dei Capani balneari - Notizie positive per la tutela dei capanni balneari, pittoreschi e antichi casetti in legno ormai scomparsi da tutta la Penisola, sopravvissuti in alcune ... Secondo ravennanotizie.it

Il Tar blocca l’Emilia-Romagna: "Suicidio assistito congelato". No alla morte di un paziente - Accolta la delibera di sospensione presentata della consigliera regionale Castaldini (Forza Italia). ilrestodelcarlino.it scrive

Fine vita, Tar accoglie ricorso della consigliera di centrodestra e blocca la delibera dell’Emilia-Romagna - Romagna ha accolto il ricorso della consigliera di FI Valentina Castaldini, sospendendo le delibere regionali che chiarivano i modi e i tempi per l’accesso al fine vita nel ... Si legge su fanpage.it

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha sospeso la delibera sul suicidio assistito - Romagna ha sospeso la delibera regionale che regola l’accesso al suicidio assistito, o morte assistita, la pratica con cui a determinate condizioni ci si autosomministra un farmaco ... Si legge su ilpost.it

Suicidio assistito, dal Tar lo stop in Emilia Romagna: accolta la sospensiva - Romagna due iter di suicidio assistito, e in questi giorni è emersa la notizia dell'avvio di una terza richiesta di ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive