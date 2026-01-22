Exploit Wawrinka primo over 40 al 3° turno dai tempi di Rosewall | Mi merito una birra

Stan Wawrinka, 40 anni e 296 giorni, si è qualificato per il terzo turno di un torneo, diventando il primo over 40 a raggiungere questa fase dal tempo di Rosewall. Dopo una lunga partita in cinque set contro il giovane Gea, il tennista svizzero ha commentato con semplicità: “Mi merito una birra”. Un risultato che testimonia la sua tenacia e esperienza nel circuito professionistico.

Se è arrivato il momento di salutare il tennis, allora farlo in grande stile è l’unica opzione possibile. È con questo spirito che Stan Wawrinka, alla sua ultima stagione nel circuito, ha affrontato l’ennesimo Australian Open della carriera: da combattente, sfidando il tempo, la fatica e avversari molto più giovani. Il campione svizzero, classe 1985, ha raggiunto il terzo turno del torneo di Melbourne, lo Slam che lo vide trionfare nel 2014. Nell’ultima battaglia ha superato il 21enne Arthur Gea al termine di una maratona conclusa 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6, guadagnandosi l’accesso al terzo turno, dove lo attende Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

