Dopo aver conquistato il titolo mondiale in F3 nella passata stagione, Leonardo Fornaroli ha replicato la stessa impresa anche in Formula 2. Classe 2004, il giovane pilota piacentino si è fatto un bel regalo di compleanno, le ventuno candeline saranno soffiate mercoledì, anche se un ricorso poteva rimandare la festa di una settimana. Alla fine, però, i giudici hanno rigettato l’istanza per una possibile penalizzazione del suo collega Arvid Lindblad e così è arrivata la certezza che nessuno in classifica avrebbe più potuto raggiungerlo, sebbene ci siano ancora due corse da disputare. Decisiva è stata la gara di ieri a Losail, città pianificata situata in Qatar, dove il primo a tagliare il traguardo è stato il francese Victor Martins, pilota della Williams Academy, seguito a ruota dall’’italiano, mentre è arrivato terzo l’irlandese Alexander Dunne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fornaroli, exploit iridato: "Ora merito la F1"