Fornaroli exploit iridato | Ora merito la F1
Dopo aver conquistato il titolo mondiale in F3 nella passata stagione, Leonardo Fornaroli ha replicato la stessa impresa anche in Formula 2. Classe 2004, il giovane pilota piacentino si è fatto un bel regalo di compleanno, le ventuno candeline saranno soffiate mercoledì, anche se un ricorso poteva rimandare la festa di una settimana. Alla fine, però, i giudici hanno rigettato l’istanza per una possibile penalizzazione del suo collega Arvid Lindblad e così è arrivata la certezza che nessuno in classifica avrebbe più potuto raggiungerlo, sebbene ci siano ancora due corse da disputare. Decisiva è stata la gara di ieri a Losail, città pianificata situata in Qatar, dove il primo a tagliare il traguardo è stato il francese Victor Martins, pilota della Williams Academy, seguito a ruota dall’’italiano, mentre è arrivato terzo l’irlandese Alexander Dunne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
È Leonardo Fornaroli, Italiano, (nato nel 2004) a vincere il Campionato di Formula 2 2025. Gia Campione FIA di Formula 3 del 2024. Congratulazioni ragazzo
