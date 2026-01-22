Ex Inter Dzeko saluta la Serie A | ufficiale il trasferimento in Germania

Edin Dzeko, ex giocatore dell'Inter e attualmente della Fiorentina, ha concluso il suo percorso in Serie A per trasferirsi allo Schalke 04 in Germania. La società viola ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore bosniaco al club tedesco. Questa operazione segna un nuovo capitolo nella carriera di Dzeko, che lascia l’Italia dopo aver contribuito alle squadre di cui è stato parte.

Dzeko. Edin Dzeko lascia ufficialmente la Fiorentina e la Serie A per trasferirsi allo Schalke 04. L’attaccante bosniaco, ex Inter, ha firmato il suo addio al club viola con un passaggio a titolo definitivo al club tedesco, come confermato dalla nota ufficiale della società: “ ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko all’F.C. Schalke 04 “. Dzeko, classe 1986, lascia l’Italia dopo aver giocato anche con Roma e Inter, portando la sua esperienza e il suo fiuto del gol nei club in cui ha militato. La sua partenza era nell’aria già da qualche settimana, con l’attaccante desideroso di vivere una nuova esperienza in Bundesliga e di dare un contributo importante a un club ambizioso come lo Schalke 04.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Fiorentina, Dzeko va in Germania e saluta i viola: “Non è andata come si sperava, ma resta l’affetto”Edin Dzeko ha lasciato ufficialmente la Fiorentina, trasferendosi allo Schalke 04 a titolo definitivo.

Leggi anche: Stankovic saluta lo Spartak Mosca: ufficiale la separazione tra l’ex Inter e il club russo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Fiorentina, è fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04; Tutto il mercato in Diretta; Fiorentina, Dzeko in partenza: due squadre in pole; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus.

Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FC. L’attaccante bosniaco saluta la Serie A e la FiorentinaDzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FC. L’attaccante bosniaco saluta la Serie A e la Fiorentina L’addio di Edin Dzeko alla Fiorentina è ormai ufficiale. Dopo una brev ... calcionews24.com

Mercato Fiorentina, Edin Dzeko ha deciso il suo futuroEdin Dzeko è pronto a salutare la Fiorentina. L’attaccante bosniaco, arrivato solo sei mesi fa a Firenze, è infatti atteso nelle prossime ore in Germania per sostenere le visite mediche e firmare con ... sportal.it

Ex Inter, Dzeko lascia la Serie A: atteso in Germania per la firma con lo Schalke04 x.com

Dzeko sempre più verso l'addio alla Fiorentina Due club esteri vogliono fare sul serio, ma... - facebook.com facebook