Fiorentina Dzeko va in Germania e saluta i viola | Non è andata come si sperava ma resta l’affetto

Edin Dzeko ha lasciato ufficialmente la Fiorentina, trasferendosi allo Schalke 04 a titolo definitivo. Il calciatore bosniaco, 39 anni, ha espresso il proprio affetto per la squadra toscana, pur riconoscendo che l’esperienza non è andata come sperato. La cessione rappresenta un nuovo capitolo per Dzeko, che saluta i tifosi viola con rispetto e gratitudine.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Edin Dzeko non è più un calciatore della Fiorentina. Infatti la Fiorentina ha ufficializzato la cessione "a titolo definitivo" del 39enne bosniaco allo Schalke 04. Dzeko torna in Germania e firma per il club di Gelsenkirchen che milita nel campionato tedesco di Serie B. In Italia Dzeko, che lascia i viola dopo 5 mesi, ha vestito le maglie di Roma e Inter, ma nella sua lunga esperienza ci sono state anche le avventure con Eljeznicar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City e Fenerbahce. Vanta 146 presenze e 72 reti con la maglia della nazionale bosniaca. In viola non è stata un’esperienza indimenticabile, come ammette lo stesso Dzeko nel salutare Firenze e la Fiorentina su Instagram: "È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l'affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

