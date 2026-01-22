Europa League Bologna stoppato in casa dal Celtic Si allontana la qualificazione diretta

Il Bologna pareggia 2-2 in casa contro il Celtic nella partita di Europa League, con marcatori di Trusty e Dallinga. Il risultato complica le possibilità di qualificazione diretta per la squadra italiana, che si trova ora in una posizione difficile nel girone. La sfida, disputata con un modulo 4-3-3, ha evidenziato alcune criticità difensive e offensive, rendendo più complesso il cammino verso il passaggio del turno.

Bologna - Celtic 2-2 Marcatori: 6'pt Hatate, 40'pt Trusty, 13'st Dallinga, 27'st Rowe Bologna (4-3-3): Skorupski 5; Zortea 7, Casale 5.5 (40'st Lykogiannis sv), Heggem 5, Miranda 5; Moro 6.5, Pobega 6.5 (11'st Odgaard 6.5), Ferguson 5.5 (28'st Cambiaghi sv); Rowe 7.5, Dominguez 5.5 (28'st Orsolini sv); Dallinga 7. In panchina: Ravaglia, Holm, Pessina, Vitik, Baroncini, Lai, Castaldo, Negri. Allenatore: Italiano 6 Celtic (4-3-3): Schmeichel 6.5; Donovan 5.5 (32'st Ralston sv), Scales 6.5, Trusty 7.5, Tierney 6.5, McGregor 6, Engels 7 (43'st Paulo Bernardo sv); Hatate 5, Yang 5 (32'st Kenny sv), Maeda 7, Tounetki 6 (1'st Nygren 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Europa League, Bologna stoppato in casa dal Celtic. Si allontana la qualificazione diretta Diretta gol Europa League: alle 18.45 si inizia con Bologna Celtic!Alle 18:45 si apre la diretta gol della settima giornata di Europa League con Bologna-Celtic, seguita alle 21:00 da Roma-Stoccarda. Diretta gol Europa League: Bologna Celtic 0-2, primo tempo horror per i rossoblù. Si va all’intervalloAggiornamento sulla settima giornata di Europa League: al termine del primo tempo, Bologna Celtic 0-2, con i rossoblù che hanno vissuto un avvio difficile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Guerriglia sulla A1, Piantedosi chiude alle trasferte; Mercato in entrata Bologna – Si cerca un difensore: gli aggiornamenti. Europa League. Bologna in rimonta: 2-2 con il Celtic. Tra poco Roma-StoccardaUna partita condizionata dagli errori. Quello clamoroso del portiere del Bologna Skorupski al quinto minuto che sbaglia clamorosamente il rinvio regalando la palla dell’1-0 al Celtic. E poi, al 34esim ... msn.com Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa LeagueBOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna pareggia in casa per 2-2 con il Celtic e vede allontanarsi le possibilità di una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il doppio vantaggi ... msn.com ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE League Phase, 7ª giornata Bologna-Celtic 2-2 #Hatate (5') #Trusty (40') #Dallinga (58') #Rowe (72') #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague x.com Roma-Stoccarda di Europa League alle ore 21, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.