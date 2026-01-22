Eravamo obbligati a vincere questa gara per l’amore dei tifosi che sono arrivati fino a qui

Agenore Maurizi ha commentato con soddisfazione il successo della squadra, sottolineando l’impegno dei giocatori e il valore storico di questa finale. La vittoria rappresenta un risultato importante, motivato anche dall’affetto e dal sostegno dei tifosi presenti. Una soddisfazione condivisa da tutto il team, che ha dimostrato determinazione e passione in un momento cruciale della stagione.

Raggiante per il successo Agenore Maurizi ai microfoni di Radio Tua a fine partita: "Sono contento per i ragazzi, che mi avevano ricordato anche del significato storico di questa finale conquistata. Sono felicissimo per loro che magari i prossimi anni vedranno la loro foto allo stadio. Ma poi ringrazio i tifosi, che venendo a sostenerci fino a qui hanno fatto un vero atto di amore. La passione e l’amore muovono tutto, noi eravamo obbligati anche per loro a vincere e mi sento di ringraziarli enormemente per essere venuti qui e averci sostenuti sino in fondo". Ora la finale di Coppa contro la Pistoiese: "L’Ancona ha grande blasone, siamo una piazza importante, molto più importante di Pistoia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Eravamo obbligati a vincere questa gara per l’amore dei tifosi che sono arrivati fino a qui" Leggi anche: Perin suona la carica: «Serviva vincere e l’abbiamo fatto. Posso dirvi che questa Juventus…». Il messaggio che accende i tifosi – FOTO Leggi anche: Strage di Brandizzo, un operaio: “Sui binari con i treni in transito eravamo obbligati a stare lì” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. "C'è questo mito delle telefonate mattutine, alle cinque. C'era la classica frase: "Casa Agnelli, le passo l'Avvocato". Noi eravamo obbligati ad avere il telefono a casa. La prima telefonata avvenne due minuti prima della mia prima partita con la Juve, il segretario - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.