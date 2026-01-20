Emilia-Romagna salari mangiati dall' inflazione | un lavoratore su tre guadagna meno di 15mila euro all' anno

L’Emilia-Romagna, regione tra le più sviluppate in Italia, affronta una sfida economica significativa: l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto dei salari. Secondo un’analisi di Ires e Cgil Emilia-Romagna, oltre un terzo dei lavoratori percepisce meno di 15 mila euro all’anno, evidenziando le difficoltà di una crescita dei redditi che non tiene il passo con l’aumento dei costi.

Il rapporto Ires-Cgil svela le fragilità della regione "locomotiva", Bussandri: "Non siamo un'isola felice, metà dei dipendenti è precaria" Il reddito medio imponibile in Emilia-Romagna, sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2024 e riferite all'anno di imposta 2023, è stato pari a poco meno di 25.900 euro. La crescita rispetto all'anno precedente è stata pari al 4,8%, inferiore al tasso di inflazione (5,7%). La maggior parte dei contribuenti rientra tra i 15mila e i 55mila euro, con una distribuzione più equilibrata rispetto alla media nazionale, ma sempre attraversata da forti differenze interne tra i diversi territori (Parma e Bologna i più ricchi, Rimini il più povero), nonché tra capoluoghi (generalmente più ricchi) e piccoli comuni (quasi sempre più poveri).🔗 Leggi su Forlitoday.it

Salari al palo da dieci anni. Aumenti mangiati dall’inflazione. Landini (Cgil): ora i rinnovi ogni annoNegli ultimi dieci anni, i salari italiani sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto.

