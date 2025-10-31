Ladri in fuga dopo i furti nelle case recuperata a Spoltore l' auto rubata utilizzata

Ladri in fuga a Spoltore ma l’automobile utilizzata viene recuperata dai carabinieri. Sono le ore 22 di mercoledì 29 ottobre quando i militari della Stazione di Cepagatti, già allertati per alcuni avvistamenti sospetti tra Villanova e Santa Teresa di Spoltore, rinvengono in zona Cavaticchi la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tentato furto alla banca Prealpi San Biagio di Pasiano: ladri in fuga a mani vuote - facebook.com Vai su Facebook

Furto con spaccata a Palermo, i ladri perdono la cassa dopo il colpo - I ladri sono entrati in azione la scorsa notte in via Brasa, nei pressi dell’Università di Palermo. Lo riporta blogsicilia.it

Ladri in casa, due furti a segno e uno tentato: «Ce li siamo trovati in camera» - Il quartiere San Lorenzo di Abano, a due passi dal Duomo della città termale, è stato l'obiettivo mercoledì sera (29 ottobre) di una serie ... Da ilgazzettino.it

Sambuca di Sicilia, furto sventato al supermercato di contrada Adragna: ladri in fuga dopo l’allarme - Un colpo andato a vuoto grazie al sistema d’allarme dell’attività commerciale, che si è attivato n ... Secondo scrivolibero.it