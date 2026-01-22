Educazione condominiale | al via dal 29 gennaio

Dal 29 gennaio prende il via una rassegna informativa sulla educazione condominiale, organizzata da SUNIA Parma in collaborazione con Federconsumatori Parma e SPI CGIL Parma. L'iniziativa si propone di approfondire il tema delle evoluzioni normative, degli obblighi e delle responsabilità legate alla vita condominiale, offrendo strumenti utili ai cittadini che vivono in condomini. Un’occasione per conoscere meglio i propri diritti e doveri in ambito condominiale.

L'educazione condominiale. Condominio e normativa: evoluzioni, obblighi e responsabilità": è questo il tema della rassegna informativa in sei appuntamentiorganizzata da SUNIA Parma in collaborazione con Federconsumatori Parma e SPI CGIL Parma, per offrire strumenti e conoscenze a chi abita in condominio. Titolo del primo evento, in programma, come tutti gli incontri della rassegna, alle ore 17.30nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5A, per il prossimo giovedì 29 gennaio è "Amministrazione Condominiale: Funzioni, Obblighi e Controlli di Gestione”. Si parlerà di ruolo e responsabilità dell’amministratore; bilancio preventivo e consuntivo; verifica e trasparenza delle spese condominiali; gestione delle utenze comuni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

