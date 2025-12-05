Natale a Baveno | tutti gli appuntamenti dal 29 novembre al 6 gennaio
Il calendario degli eventi di Natale di Baveno ha preso il via sabato 29 novembre. Sono diversi gli appuntamenti in programma, per grandi e piccini, che proseguiranno fino al 6 gennaio 2026.Il fulcro dei festeggiamenti sarà il Parco di Villa Fedora, che sarà vestito a festa e ospiterà la grande. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
