È tornato Spalletti in purezza il toscanaccio che risponde a tutti | è finalmente dall’abito istituzionale della Nazionale

Luciano Spalletti è tornato alla guida della Nazionale, portando con sé il suo stile diretto e autentico. Con un approccio sobrio e pragmatico, il tecnico toscano si presenta nuovamente all’interno del contesto istituzionale, pronto a mettere in campo la sua esperienza e determinazione per affrontare le sfide future. La sua presenza rappresenta un ritorno alle origini, con un metodo chiaro e senza fronzoli.

Finalmente è tornato il vero Luciano Spalletti. L’allenatore focoso, toscanaccio in purezza, sottilmente attaccabrighe, che non si tiene niente. È tornato sé stesso e lo stiamo rivedendo sulla panchina della Juventus. Si è liberato da quell’abito istituzionale chiamato Nazionale, era costretto in un vestito che evidentemente non era fatto su misura per lui. Spalletti non può essere ingabbiato. Altrimenti si attenua anche il genio calcistico. Spalletti aveva perso il suo tocco? Non regge. È possibile che il mister ammirato a Napoli, capace di vincere uno scudetto proponendo anche un gioco in grado di soddisfare i palati più fini, avesse perso tutto il suo talento come i giocatori di basket in Space Jam? E che fine avrebbe fatto la sua scienza calcistica? No, non regge. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Argomenti discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Cagliari-Juventus; Spalletti vuole una notte speciale per sognare in Europa; Spalletti: Juve, Cagliari è come la Champions. Adzic non si tocca, è il mio tesoro nascosto; Spalletti e l'elogio a Locatelli: Dopo Modric è lui il migliore sotto un aspetto. E poi parla del mercato.

