Contratto Spalletti Juve | per l’ex ct della Nazionale accordo di otto mesi e rinnovo che scatterà soltanto in un caso Tutti i dettagli

Contratto Spalletti Juve: l’esperto svela i dettagli dell’opzione. Se Spalletti centra l’obiettivo Champions, il rinnovo sarà di uno o forse due anni. Continuano a emergere dettagli fondamentali sul legame tra Luciano Spalletti e la Juventus. Se la durata del contratto (otto mesi, fino a fine stagione) era nota, i contorni delle opzioni di rinnovo erano più sfumati. A fare chiarezza è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che svela la natura esatta della clausola che definirà il futuro del tecnico di Certaldo a Torino. Il fulcro di tutto l’accordo è uno, e non è negoziabile: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Contratto Spalletti Juve: per l’ex ct della Nazionale accordo di otto mesi e rinnovo che scatterà soltanto in un caso. Tutti i dettagli

