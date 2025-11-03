Una statua dedicata a Bridget Jones | dove verrà costruito l'omaggio all'eroina del film cult

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bridget Jones ha segnato un'epoca, trasformandosi in una vera e propria eroina contemporanea. Non sorprende, dunque, che la città di Londra le abbia voluto rendere omaggio: ecco dove verrà costruita la statua a lei dedicata (ispirata alle sembianze di Renée Zellweger, l'attrice che l'ha interpretata). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

statua dedicata bridget jonesLondra celebra Bridget Jones: una statua in bronzo a Leicester Square - Nel cuore della City un omaggio alla protagonista della celebre saga romantica interpretata dall'attrice premio Oscar Renée Zellweger ... Da msn.com

statua dedicata bridget jonesDopo i film di successo Londra dedica una statua a Bridget Jones - Londra è la città che fa da sfondo alle avventure di Bridget, personaggio creato da Helen Fielding e interpretato da Renée Zellweger in quattro film di successo. Si legge su bluewin.ch

statua dedicata bridget jonesBridget Jones diventa una statua! Ecco dove verrà eretto il monumento - Bridget Jones, l'iconica eroina delle commedie romantiche, sarà immortalata in bronzo per celebrare il suo successo. Da cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Statua Dedicata Bridget Jones