Dynamite 21.012026 Stupid alien ass

Benvenuti all’analisi del Dynamite del 21 gennaio 2026, trasmesso dall’Addition Financial Arena di Orlando, Florida. La serata propone incontri di rilievo, tra cui la difesa del titolo di MJF, un intenso Street Fight tra i Death Riders e la Don Callis Family, e il match principale tra Swerve Strickland e Kevin Knight. Un appuntamento ricco di momenti significativi per gli appassionati di wrestling.

Benvenuti all'analisi del Dynamite, in diretta dalla Addition Financial Arena di Orlando, Florida. Una puntata ricca di azione che vede MJF difendere verbalmente il suo regno, uno Street Fight brutale tra i Death Riders e la Don Callis Family, e un main event stellare tra Swerve Strickland e Kevin Knight. Lo show si apre con Tony Schiavone sul ring che introduce il campione del mondo AEW MJF. Il campione fa il suo ingresso tra reazioni contrastanti e prende il microfono zittendo subito Tony. MJF si vanta delle sue scarpe su misura, dei suoi abiti Burberry e della sua donna, definita "la più tosta che abbiate mai visto".

