Dynamite 07.012026 Il riritorno di Andrade

Benvenuti all’analisi di Dynamite del 7 gennaio 2026, trasmessa dal BOK Center di Tulsa. La serata segna il ritorno di Jim Ross come commentatore e presenta un main event Lights Out tra Hangman Adam Page e Swerve Strickland contro gli Opps. Inoltre, MJF si prepara al confronto con Bandido in vista di Maximum Carnage, offrendo incontri di interesse per gli appassionati di wrestling.

Benvenuti all'analisi del Dynamite, in diretta dal BOK Center di Tulsa, Oklahoma. Una serata che segna il ritorno di Jim Ross al commento, con un main event Lights Out che vedrà Hangman Adam Page e Swerve Strickland affrontare gli Opps in cerca di vendetta, mentre MJF si prepara al confronto con Bandido in vista di Maximum Carnage. Lo show si apre con Justin Roberts che presenta il ritorno di Jim Ross al tavolo di commento, accolto da una grande ovazione del pubblico dell'Oklahoma. Excalibur presenta la card della serata, ma le cose si complicano subito. BACKSTAGE: Renee Paquette annuncia che i JetSpeed sono stati attaccati in precedenza e non potranno competere stasera.

© Zonawrestling.net - Dynamite 07.01.2026 Il riritorno di Andrade

