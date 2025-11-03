I dazi americani imposti dall’amministrazione Trump non hanno, almeno finora, prodotto l’effetto dirompente temuto sull’export italiano. A dirlo non sono solo gli analisti, ma anche i dati: a settembre le esportazioni verso i Paesi extra-Ue hanno registrato un rimbalzo del 9,9 per cento su base annua, segno di una tenuta notevole del made in Italy nonostante il nuovo scenario commerciale. Tuttavia, come osserva Il Sole 24 Ore, è ancora presto per valutare l’impatto effettivo dei dazi. Secondo un’indagine condotta da Assocamerestero tra le Camere di commercio italiane all’estero in dieci Paesi chiave, il contesto resta complesso ma non privo di potenziali note positive. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

I dazi di Trump non hanno fermato le esportazioni italiane