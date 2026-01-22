Questa sera, 22 gennaio 2026, torna su Rete 4 Dritto e Rovescio alle 21:25. Il programma di Paolo Del Debbio affronta le principali tematiche di attualità, politica e società, offrendo approfondimenti e ospiti di rilievo. Un appuntamento dedicato all'informazione, presente nel panorama televisivo italiano, con un'analisi sobria e puntuale delle notizie più importanti del giorno.

. Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Con Giuseppe Conte si parlerà, in particolare, di politica estera e si commenterà il discorso del presidente degli Usa oggi a Davos. Nel corso della serata, spazio anche al tema della sicurezza, dopo i recenti casi di violenza e un focus sul carovita. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 gennaio 2026

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026Ecco le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 8 gennaio 2026, di Dritto e Rovescio.

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 gennaio 2026Stasera, 15 gennaio 2026, alle 21:25 su Rete 4, torna Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 15 gennaio: dal racconto in diretta della crisi iraniana alla tragedia di Crans-Montana; Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dai piani di Trump per l'Iran alle indagini sulla strage di Crans Montana; Dritto e Rovescio del 15 gennaio alle 21.25 su Rete 4: il racconto in diretta della crisi iraniana; Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 gennaio 2026 - TPI.

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio con Conte commenta il discorso di Trump a DavosOggi 22 gennaio in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Con Gius ... affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dai piani di Trump per l'Iran alle indagini sulla strage di Crans MontanaOggi 15 gennaio 2026 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Al ... affaritaliani.it

Susanna CECCARDI, Europarlamentare Lega > GIOVEDÌ 22 GENNAIO ore 23:30 a "Dritto e Rovescio" (Rete 4) Streaming: mediaset.it/rete4/ x.com

Dritto e rovescio. . - facebook.com facebook