Drake e Kendrick la storia infinita di cui non ci stancheremo mai | il rapper canadese presenta ricorso

Drake e Kendrick Lamar sono due figure iconiche della scena musicale internazionale, la cui collaborazione e tensioni hanno catturato l’attenzione degli appassionati nel tempo. Recentemente, Drake ha annunciato il ricorso in relazione a questioni legate al suo percorso artistico. La loro storia rappresenta un esempio di resilienza e impegno, confermando come nel mondo della musica, la perseveranza possa portare a nuove opportunità e sfide da affrontare con determinazione.

Di Drake si possono dire molte cose, ma non che non possieda un’invidiabile quantità di pazienza e determinazione. Con un nuovo colpo di teatro, il rapper canadese ha presentato ricorso per riaprire la questione relativa a Not Like Us, il singolo della sua nemesi Kendrick Lamar palesemente indirizzato a lui. Ci aveva già provato nel gennaio 2025, agendo contro la Universal Music Group, da lui accusata di aver promosso il brano “con l’intento di trasmettere l’accusa falsa e inequivocabile che Drake sia un criminale pedofilo”. Tre mesi fa, tuttavia, un tribunale federale aveva respinto la sua causa per diffamazione contro l’etichetta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

