Donald Trump gelido sulla morte di Rob Reiner | La sua ossessione per me ha fatto impazzire tutti

Donald Trump ha commentato la morte di Rob Reiner con un messaggio su Truth Social, suscitando reazioni. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato l’ossessione del regista nei suoi confronti, definendola fonte di disagio per molti. La tragica scomparsa di Reiner e della moglie Michelle Singer è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando il mondo dello spettacolo in lutto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto con un post controverso su Truth Social sulla tragica morte del regista e produttore Rob Reiner, trovato senza vita insieme alla moglie Michelle Singer nella loro villa di Brentwood, a Los Angeles. I corpi presentavano ferite compatibili con l’uso di un coltello. Per il duplice omicidio è stato fermato il figlio della coppia, Nick Reiner. Nel suo messaggio pubblicato sulla piattaforma social, Trump ha scritto: “ Ieri sera è successa una cosa molto triste a Hollywood. Rob Reiner, un regista e attore comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo molto talentuoso, è morto insieme alla moglie Michele, secondo quanto riferito a causa della rabbia che ha provocato negli altri con la sua grave, irriducibile e incurabile malattia mentale nota come Trump Derangement Syndrome, talvolta indicata con l’acronimo TDS “. Cultweb.it

