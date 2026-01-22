don francesco cristofaro ancora nel mirino dei malfattori del web

Don Francesco Cristofaro, sacerdote impegnato in attività pastorali e culturali, è nuovamente vittima di tentativi di truffa e manipolazioni sul web. La diffusione di questo tipo di pratiche mette in evidenza l’importanza di essere cauti e di adottare misure di sicurezza online. È fondamentale rimanere vigili e informati per proteggersi da eventuali rischi digitali.

Ancora una volta, don Francesco Cristofaro, sacerdote noto per la sua intensa attività pastorale e culturale, si trova a dover fronteggiare tentativi di truffa e manipolazioni online. In queste ore, ha denunciato di aver ricevuto una email sospetta, in cui si evince che malintenzionati tentano di contattare persone ignare tramite canali che egli non utilizza — come Telegram e Messenger — per diffondere messaggi ingannevoli o compromettere la sua identità digitale. Don Francesco, autore di numerosi libri e impegnato costantemente nella promozione di valori etici e culturali, invita tutti alla prudenza: “Non rispondete mai a messaggi sospetti e non condividete informazioni personali con sconosciuti”, ha affermato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

