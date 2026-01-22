Disagi in autostrada Cna Fita Abruzzo invoca ristori automatici per i viaggiatori
Cna Fita Abruzzo chiede ristori automatici per i viaggiatori colpiti dai disagi sulla A14 Adriatica. La recente dichiarazione del ministro Salvini nel question time alla Camera conferma che, anche nel 2026, gli utenti continueranno a subire problemi lungo questo tratto autostradale. La questione evidenzia l’urgenza di interventi concreti per alleviare i disagi e garantire una mobilità più efficiente.
“La risposta fornita dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nel question time tenuto ieri (mercoledì 21 gennaio) alla Camera, certifica di fatto che anche nel 2026 gli utenti dell’autostrada A14 Adriatica continueranno a subire gravi disagi percorrendo il tratto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
