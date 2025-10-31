Cna Fita | Ripensare immediatamente i nuovi divieti di sorpasso in autostrada per i mezzi pesanti

ROMA – “Un divieto di sorpasso per chilometri non aumenta la sicurezza, ma favorisce gli incolonnamenti che, al contrario, la mettono seriamente in discussione”. A lanciare l’allarme è CNA Fita, profondamente preoccupata da alcune modifiche al Codice della Strada. In particolare, dalla possibilità, prevista dall’articolo 176, comma 9, del Codice della Strada, di obbligare i conducenti di veicoli pesanti a impegnare unicamente la corsia più a destra su tratte autostradali dove vige il divieto di sorpasso. Un divieto di sorpasso esteso per centinaia di chilometri, come sull’ A22 (oltre 300 km) e l’annunciata futura estensione su un tratto di circa 90 km sull’ A1 (tra Incisa-Reggello e Chiusi, in entrambe le direzioni, dal 3 novembre), non aumenta affatto la sicurezza, ma crea invece nuove e più insidiose criticità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna Fita: “Ripensare immediatamente i nuovi divieti di sorpasso in autostrada per i mezzi pesanti”

