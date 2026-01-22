Alle ore 18:45 e 21:00 si svolgono le partite di Europa League tra Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda, rispettivamente. La settima giornata della fase a gironi vede le squadre italiane impegnate nel tentativo di avanzare agli ottavi. Segui con attenzione sintesi, cronaca e aggiornamenti live di tutti gli incontri, per rimanere informato sull’andamento delle squadre italiane nella competizione.

Popa, ufficiale l’addio al Torino: il portiere romeno torna in patria! Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l’addio al Napoli! Roma, il mercato non si ferma per i giallorossi! Altro colpo in arrivo, questa volta dalla Serie A Roma Milan, allarme per Allegri sulle condizioni di Saelemaekers: si allena a parte! Cosa filtra sul rientro Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa: «Incontriamo la prima della classe, dobbiamo essere perfetti! Ecco cosa chiederò alla squadra». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League: inizia Bologna Celtic!

Diretta gol Europa League: alle 18.45 si inizia con Bologna Celtic!Alle 18:45 si apre la diretta gol della settima giornata di Europa League con Bologna-Celtic, seguita alle 21:00 da Roma-Stoccarda.

Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-1 gol di Mancini! Celta Vigo Bologna 0-0Segui in tempo reale gli aggiornamenti della sesta giornata di Europa League, con focus su Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Nizza-Roma 1-2: gol e highlights | Europa League

Argomenti discussi: Il calendario delle partite di Europa League; Dove vedere in tv l’Europa League di calcio 2026 oggi: orari 22 gennaio, programma, streaming; Europa League, Roma-Stoccarda: pronostici, migliori quote e scommesse; Sorteggio spareggi eliminazione diretta.

Europa League 2025/26 Diretta Esclusiva Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e TelecronistiUEFA Europa League su Sky e NOW 7ª giornata con Bologna Celtic e Roma Stoccarda live, dirette esclusive, Diretta Gol, studi Sky Sport e telecronisti ... digital-news.it

Risultati Europa League, classifica/ Diretta gol live score, partite 7^ giornata (oggi 22 gennaio 2026)Risultati Europa League, classifica: arriva la penultima giornata del girone unico a farci compagnia, Bologna e Roma cercano gli ottavi. ilsussidiario.net

Parco archeologico del Colosseo. . ARCHEOSITE | SECONDA GIORNATA In diretta dalla Curia Iulia il convegno internazionale “ArcheoSite. Il presente dell’archeologia. Tutela, gestione e valorizzazione dei siti archeologici tra Europa e Mediterraneo”, organi - facebook.com facebook

Davos, le news in diretta | Trump attacca l’Europa: “Non vi riconosco più” - la Repubblica x.com