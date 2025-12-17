Del Piero rivive la gioia della Champions del 1996 | Emozionante la mentalità come priorità Parole che toccano l’attuale Juve
Alessandro Del Piero rivive le emozioni della vittoria in Champions League del 1996, attraverso una nuova produzione Sky. L'ex giocatore sottolinea l'importanza della mentalità e del senso di squadra, temi centrali nel successo della Juventus di quegli anni. L'intervista richiama i valori fondamentali che hanno caratterizzato quella squadra e la sua esperienza personale.
Del Piero rivive le emozioni del 1996 in una nuova produzione Sky. Pinturicchio mette al centro il concetto di squadra e mentalità. Il legame tra Alessandro Del Piero e la Juventus è un racconto eterno che trova nel 1996 il suo capitolo più glorioso. L’ex capitano bianconero sarà infatti il protagonista di una nuova produzione originale firmata Sky Sport, intitolata «1996 – L’anno di Del Piero», che andrà in onda in due episodi il 6 e il 12 gennaio 2026. In un recente collegamento, “Pinturicchio” ha condiviso le sensazioni provate nel rivedere le immagini di una stagione che lo ha visto salire sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
