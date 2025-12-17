Alessandro Del Piero rivive le emozioni della vittoria in Champions League del 1996, attraverso una nuova produzione Sky. L'ex giocatore sottolinea l'importanza della mentalità e del senso di squadra, temi centrali nel successo della Juventus di quegli anni. L'intervista richiama i valori fondamentali che hanno caratterizzato quella squadra e la sua esperienza personale.

© Juventusnews24.com - Del Piero rivive la gioia della Champions del 1996: «Emozionante, la mentalità come priorità». Parole che toccano l’attuale Juve

Del Piero rivive le emozioni del 1996 in una nuova produzione Sky. Pinturicchio mette al centro il concetto di squadra e mentalità. Il legame tra Alessandro Del Piero e la Juventus è un racconto eterno che trova nel 1996 il suo capitolo più glorioso. L’ex capitano bianconero sarà infatti il protagonista di una nuova produzione originale firmata Sky Sport, intitolata «1996 – L’anno di Del Piero», che andrà in onda in due episodi il 6 e il 12 gennaio 2026. In un recente collegamento, “Pinturicchio” ha condiviso le sensazioni provate nel rivedere le immagini di una stagione che lo ha visto salire sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Ajax-Benfica (Champions League, 25-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Prima gioia per le Aquile?

Leggi anche: Paolo Bonolis: «Inter? Il tonfo in finale di Champions non compromette la gioia di esserci. Conosco Chivu e…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve-Borussia, Del Piero elogia Yildiz riguardando il gol “fotocopia” al suo. La risposta del turco scatena le risate in studio - Settembre, la 10 sulle spalle, il Borussia Dortmund in Champions League, tiro a giro sul secondo palo e gol. ilfattoquotidiano.it

Del Piero lancia l'allarme: "Non è da Spalletti dire e fare certe cose. Dove va questa Juve? Serve carattere" - 0 sul Pafos in Champions: "Giocare in questa squadra non è da tutti, le difficoltà sono oggettive. msn.com