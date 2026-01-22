La senatrice Giulia Bongiorno propone modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine

Un testo anche più vicino ai desideri della Lega, che proprio sul tema del "consenso" aveva fatto sentire la propria voce La senatrice Giulia Bongiorno migliora il testo del Ddl stupri: via la parola "consenso" sostituita da "dissenso", e pene ridotte. Per quanto riguarda il reato di violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ddl stupri, Bongiorno migliora testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anni

Ddl stupri, Bongiorno cambia testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anniLa senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il “consenso” e pene ridotte. Pd: “Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?”Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il consenso e pene ridotte. Pd: Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?Nel nuovo testo sulla violenza sessuale scompare il consenso esplicito e si riducono le pene. Le opposizioni: Un grave arretramento ... ilfattoquotidiano.it

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «DDL STUPRI, BONGIORNO CAMBIA IL TESTO: SPARISCE LA PAROLA CONSENSO»Una riformulazione che ha scatenato le polemiche. Il testo del ddl sulle nuove norme in materia di violenza sessuale è stato modificato per volontà della ... agenziagiornalisticaopinione.it

Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: ecco cosa cambia La senatrice Giulia Bongiorno ha presentato una riformulazione del ddl sulla violenza sessuale, ora all’esame della commissione Giustizia del Senato. Il testo sostituisce il princi - facebook.com facebook

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il “consenso” e pene ridotte. Pd: “Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice” x.com