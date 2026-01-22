Spalletti | Rigore evitabile David? Sa giocare ma ha la faccia da bravo ragazzo non è cattivo

Dopo la vittoria contro il Benfica, Spalletti commenta le prestazioni dei suoi giocatori, sottolineando aspetti individuali e collettivi. Il tecnico evidenzia un rigore evitabile e analizza le caratteristiche di David e Openda, evidenziando la loro bravura ma anche le aree di miglioramento. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulle potenzialità e le criticità della squadra in questa fase della stagione.

"Io a volte ho timore di non farcela anche quando ce l'ho fatta: son fatto un po' così". Luciano Spalletti conferma la sua incapacità di godersi i momenti felici, anche dopo la vittoria sul Benfica per 2-0 che ha qualificato aritmeticamente la sua Juve (almeno) ai playoff di Champions League. E, quindi, nonostante veda una squadra "molto migliorata", perché "sono tutti coinvolti e felici di provare a fare delle cose", si concentra maggiormente su ciò che deve migliorare. Per esempio l'atteggiamento di Jonathan David, comunque autore dei due assist per i gol di Thuram e McKennie. "Sono soddisfatto di lui - dice Spalletti a Prime Video -, perché sa giocare a calcio, poi però non ha la cattiveria e la ferocia di dire "questa palla la prendo io perché è fondamentale": per lui son tutte uguali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ravezzani pizzica Spalletti: «Ha cambiato un po’ troppe versioni sul rigore tirato da David»In merito alle dichiarazioni di Spalletti sul rigore di David, Ravezzani ha osservato come il tecnico abbia adottato diverse versioni sulla situazione.

L’algoritmo ha fallito di brutto con David e Spalletti non sa che pesci prendereL’ultima partita di David contro il Lecce ha evidenziato una prestazione deludente, con numerosi errori anche dal dischetto.

