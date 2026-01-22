Dal dolore a un ginocchio alla morte atroce Oggi l’autopsia su Lorenzo

La comunità di San Colombano al Lambro piange la perdita di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, deceduto domenica 18 gennaio. Dopo un dolore intenso legato a problemi al ginocchio, la sua scomparsa ha suscitato grande tristezza. Oggi si attende l’esito dell’autopsia, che potrà chiarire le cause di un decesso improvviso e tragico.

La comunità di San Colombano al Lambro è avvolta nel dolore e nell’incredulità per la scomparsa di Lorenzo Malaraggia, il 54enne strappato alla vita domenica 18 gennaio. Padre di un bambino di dieci anni e volto noto nel Lodigiano per la sua passione come dj, Lorenzo era un uomo vitale, dipendente alla Formec Biffi e profondamente legato alla famiglia. Oggi, giovedì 22 gennaio, è il giorno della verità: presso l’Istituto di Medicina legale di Pavia verrà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Lodi, chiamata a far luce su un decesso che appare inspiegabile e su cui grava l’ombra del sospetto di una gestione sanitaria lacunosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ha male a un ginocchio, Lorenzo muore in modo atroce: l’autopsia svela tuttoLorenzo, inizialmente, aveva solo un fastidio al ginocchio, gestito con antidolorifici e pazienza.

Lorenzo Malaraggia: il dolore al ginocchio, il calvario e la morte. “La vita è stata ingiusta con te”: attesa per l’autopsiaLorenzo Malaraggia, dipendente di San Rocco al Porto, è deceduto in circostanze ancora da chiarire.

Dal dolore a un ginocchio alle difficoltà respiratorie, poi la morte a 54 anni: si indaga sul calvario di Lorenzo MalaraggiaVerrà effettuata oggi, giovedì 22 gennaio, l'autopsia su Lorenzo Malaraggia, l'uomo di 54 anni morto il 18 gennaio all'ospedale Maggiore di Lodi per ... leggo.it

