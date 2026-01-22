Lorenzo Malaraggia, dipendente di San Rocco al Porto, è deceduto in circostanze ancora da chiarire. Questa mattina, presso la Medicina Legale di Pavia, si svolgerà l’autopsia per accertare le cause del suo decesso, avvenuto dopo un lungo calvario legato a un dolore al ginocchio. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, in attesa di ulteriori approfondimenti medici.

San Colombano al Lambro (Milano), 22 gennaio 2026 – Questa mattina (giovedì 22 gennaio 2026) presso la Medicina Legale di Pavia, è prevista l’autopsia sul corpo di Lorenzo Malaraggia, dipendente della Formec Biffi di San Rocco al Porto (Lodi). Gli esiti sono ancora attesi, nel frattempo, cresce il cordoglio di chi gli ha voluto bene. Un amico ha portato un rosario per lui alla Madonna del Costone. La tragedia e gli accertamenti. Malaraggia, 54 anni, abitava a San Colombano al Lambro con la moglie Rosa Gabriella e l’amato figlio di 10 anni. Ha perso la vita domenica all’alba e i familiari vogliono far luce sulla vicenda, tanto da aver ricorso alle vie legali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lorenzo Malaraggia: il dolore al ginocchio, il calvario e la morte. "La vita è stata ingiusta con te": attesa per l'autopsia

Il dolore al ginocchio, i rimbalzi da un ospedale all’altro, la morte: la famiglia di Lorenzo Malaraggia chiede veritàLa famiglia di Lorenzo Malaraggia, deceduto a 54 anni dopo un percorso tra ospedali e dimissioni, chiede chiarezza sulla sua morte.

Lorenzo Malaraggia, morto dopo essere stato dimesso da due ospedali per un dolore al ginocchio: domani l’autopsiaLorenzo Malaraggia, 54 anni, è deceduto all’ospedale Maggiore di Lodi dopo essersi rivolto due volte per un dolore al ginocchio.

