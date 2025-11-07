Errico FI | In Campania cresce chi rinuncia alle cure serve un piano straordinario per la sanità

Comunicato Stampa L’8,6% dei campani ha rinunciato alle cure nel 2024. Il candidato di Forza Italia denuncia: “Liste d’attesa e disorganizzazione stanno diventando un’emergenza sociale” Nel 2024 l’8,6 per cento dei campani ha desistito alle cure sanitarie per problemi legati . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Errico (FI): “In Campania cresce chi rinuncia alle cure, serve un piano straordinario per la sanità”

