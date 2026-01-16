Serie C mercato nella fase clou | acque agitate a Salerno Benevento alla finestra
Nel campionato di Serie C, il mercato entra nella sua fase decisiva, con diverse squadre campane particolarmente attive. Salerno e Benevento, entrambe coinvolte in trattative intense, osservano con attenzione gli sviluppi. A pochi giorni dalla chiusura delle operazioni, cresce la tensione tra le società del girone C, che stanno definendo gli ultimi dettagli per rafforzare le proprie rose in vista della fase conclusiva della stagione.
Tempo di lettura: 4 minuti Con l’avvicinarsi della data di chiusura, aumenta l’ansia da mercato nelle compagini campane del girone C che sono già state molto attive dallo scorso 2 gennaio, start ufficiale alla possibilità di depositare i nuovi contratti. La capolista Benevento fino ad ora ha accolto in rosa l’esperto difensore mancino Luca Caldirola proveniente dalla Folgore Caratese facendogli sottoscrivere un accordo fino a giugno 2026. I giallorossi, nonostante le smentite ufficiali sono anche alla ricerca di un terzino sinistro dopo avere abbandonato la pista che portava a Riccardo Turicchia della Juventus Next Gen, poi finito in B all’Entella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
