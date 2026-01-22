Dopo sei mesi di tensioni e conflitti, il sindaco di Milano ha apportato alcune modifiche alla sua giunta, segnando una breve fase di rinnovamento. La crisi, caratterizzata da litigi e divergenze tra gli alleati, si è conclusa con un tentativo di ricostruzione, coinvolgendo figure come Mazzei e Mastrangelo. Questo intervento mira a ristabilire un equilibrio istituzionale, in un contesto politico complesso e segnato da divisioni interne.

Tanto tuonò che non piovve. Sei mesi di liti, veti incrociati, ricerche a vuoto di un assessore alla Sicurezza - mission impossible a quanto pare con l'aria che tira a Milano-, lo strappo di Azione che ha abbandonato il tavolo in polemica con il sindaco e gli altri partiti della coalizione, per arrivare ieri a un rimpastino-ino di giunta. La dodicesima poltrona, rimasta libera dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi il 21 luglio, sarà occupata da Marco Mazzei, consigliere della Lista Sala. Il «talebano» delle bici e anti auto, fan della città a 30 all'ora o della Cerchia dei Navigli pedonale la domenica mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Da Mazzei a Mastrangelo, il rimpastino di Sala dopo sei mesi di litigi

Chi è Marco Mazzei, il giornalista free lance pronto a entrare in giunta. Sicurezza: Cornelli e Mastrangelo diventano consulenti di SalaMarco Mazzei è un giornalista free lance, noto per il suo approfondimento su temi di attualità e politica.

