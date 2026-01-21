Marco Mazzei è un giornalista free lance, noto per il suo approfondimento su temi di attualità e politica. Recentemente, si fa avanti come possibile nuovo membro della giunta di Milano, in un contesto di riorganizzazione delle deleghe tra i partiti di maggioranza. La notizia si inserisce in un quadro di cambiamenti amministrativi, con Cornelli e Mastrangelo diventati consulenti del sindaco Giuseppe Sala.

Milano – C'è l'accordo tra i partiti della maggioranza e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul giro di deleghe in giunta. La comunicazione ufficiale, a quanto si apprende, arriverà nel pomeriggio e la novità più significativa è l'ingresso di un nuovo assessore in giunta, si tratta di Marco Mazzei della Lista Beppe Sala sindaco che dovrebbe prendere la delega all'edilizia scolastica, oggi affidata ad Anna Scavuzzo che ha già preso su di sé la delega alla Rigenerazione urbana dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi in seguito alle inchieste sull'urbanistica. Altra delega per Mazzei dovrebbe essere quella all'Arredo urbano che è attualmente dell'assessora ai Servizi civici Gaia Romani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Marco Mazzei, il giornalista free lance pronto a entrare in giunta. Sicurezza: Cornelli e Mastrangelo diventano consulenti di Sala

