Giovani Bper Bene Comune | crowdfunding per 5 progetti culturali

Ildenaro.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita su  Produzioni dal Basso,  prima piattaforma italiana di  crowdfunding e social innovation,  la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell’ambito dell’ ottavo bando di BPER Bene Comune “Il futuro a portata di mano”.  Attraverso questa iniziativa, BPER Banca intende sostenere progetti impegnati nel supporto a bambini e giovani in condizioni di marginalità economica, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze o favorire il futuro inserimento lavorativo.  Fino al 19 dicembre 2025  è possibile contribuire alla realizzazione dei cinque progetti che coinvolgono diversi territori, da nord a sud dell’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

giovani bper bene comuneBper, parte crowdfunding Bene Comune per cinque progetti culturali per i giovani - (Adnkronos) – È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell’ambito dell’ottavo bando di Bp ... Da msn.com

giovani bper bene comuneBPER Bene Comune: parte il crowdfunding per cinque progetti culturali per i giovani - È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell'ambito dell'ottavo bando di BP ... finanza.repubblica.it scrive

Parte il crowdfunding BPER Bene Comune: a Napoli uno dei cinque progetti - C'è tempo fino al 19 dicembre 2025 per sostenere su Produzioni dal Basso le idee selezionate che, se raggiungeranno almeno il 40% del budget previsto, ... Si legge su sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Giovani Bper Bene Comune