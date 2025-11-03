Giovani Bper Bene Comune | crowdfunding per 5 progetti culturali

È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell’ambito dell’ ottavo bando di BPER Bene Comune “Il futuro a portata di mano”. Attraverso questa iniziativa, BPER Banca intende sostenere progetti impegnati nel supporto a bambini e giovani in condizioni di marginalità economica, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze o favorire il futuro inserimento lavorativo. Fino al 19 dicembre 2025 è possibile contribuire alla realizzazione dei cinque progetti che coinvolgono diversi territori, da nord a sud dell’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it