Giovani Bper Bene Comune | crowdfunding per 5 progetti culturali
È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell’ambito dell’ ottavo bando di BPER Bene Comune “Il futuro a portata di mano”. Attraverso questa iniziativa, BPER Banca intende sostenere progetti impegnati nel supporto a bambini e giovani in condizioni di marginalità economica, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze o favorire il futuro inserimento lavorativo. Fino al 19 dicembre 2025 è possibile contribuire alla realizzazione dei cinque progetti che coinvolgono diversi territori, da nord a sud dell’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bper, parte crowdfunding Bene Comune per cinque progetti culturali per i giovani - (Adnkronos) - È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell� - X Vai su X
Marilena Renda con «Cinema Persefone» (Arcipelago Itaca) vince #PremioStregaGiovaniPoesia2025. Il Premio Strega Giovani Poesia è un premio speciale offerto da BPER Banca. MUSA - facebook.com Vai su Facebook
Bper, parte crowdfunding Bene Comune per cinque progetti culturali per i giovani - (Adnkronos) – È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell’ambito dell’ottavo bando di Bp ... Da msn.com
BPER Bene Comune: parte il crowdfunding per cinque progetti culturali per i giovani - È partita su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la raccolta fondi per i cinque progetti selezionati nell'ambito dell'ottavo bando di BP ... finanza.repubblica.it scrive
Parte il crowdfunding BPER Bene Comune: a Napoli uno dei cinque progetti - C'è tempo fino al 19 dicembre 2025 per sostenere su Produzioni dal Basso le idee selezionate che, se raggiungeranno almeno il 40% del budget previsto, ... Si legge su sciscianonotizie.it