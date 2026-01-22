Crans-Montana perché quello dopo le dimissioni dall’ospedale può essere un momento critico per il paziente grande ustionato

Crans-Montana è un punto di riferimento importante per coloro che, dopo le dimissioni dall’ospedale, affrontano le difficoltà di un grande ustionato. La fase post-ospedaliera rappresenta un momento delicato, in cui il percorso di recupero richiede attenzione continua, supporto multidisciplinare e un’adeguata assistenza sanitaria, riabilitativa e psicologica per favorire il miglior esito possibile.

Ferite da ustione: le conseguenze fisiche e psicologiche Secondo la dottoressa Biondo, uno dei nodi centrali è il mancato riconoscimento istituzionale della malattia da ustione. «Considerata la bassa epidemiologia, la risposta più adeguata sarebbe l’inserimento nel registro delle malattie rare», una scelta giustificata sia dai numeri sia dalle caratteristiche cliniche della patologia, che è spesso cronica, richiede competenze altamente specialistiche e presidi non ordinari, molti dei quali non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA. A questo si aggiunge la necessità di rafforzare la formazione: università e scuole per le professioni sanitarie dovrebbero dedicare maggiore attenzione alla patologia da ustione, coinvolgendo tutte le figure chiamate a intervenire nelle fasi acute e post-acute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

